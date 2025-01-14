Партнерство Армении и США не должно угрожать другим странам

Партнерство Еревана и Вашингтона не должно создавать угрозу безопасности для других стран.

Как передает Day.Az, такое мнение озвучил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов, комментируя порталу News.ru соглашение о стратегическом партнерстве Армении и США.

"В целом налаживание такого партнерства с Вашингтоном является суверенным правом Республики Армения в рамках развития двусторонних отношений. Однако обеим сторонам здесь важно исходить из принципа равной и неделимой безопасности, т. е. это партнерство не должно создавать угроз безопасности для других государств и международных объединений", - приводит портал слова генсека ОДКБ.

Как сообщал ранее МИД Армении, глава внешнеполитического ведомства страны Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве. Мероприятие состоится в 21:00 мск и будет транслироваться на официальных ресурсах МИД республики.