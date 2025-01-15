Масштабные изменения и строительство новых станций метро: что ждать жителям Баку?

Новость о планах по строительству в столице новых станций метрополитена, несомненно, всех обрадовала. Чем больше будет транспортной доступности, тем более позитивно это будет влиять непосредственно на внутреннюю экономику города.

Об этом сказал в комментарии Day.Az эксперт в сфере транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Было объявлено о строительстве 10 новых станций метро. В первую очередь, отметил эксперт, это Фиолетовая линия. Она дает возможность быстро добираться из северной части города в центр. Эта линия отличается от Зеленой и Красной тем, что платформы на ее станциях гораздо длиннее. Если на Красной и Зеленой линиях платформы 5-вагонные, то на Фиолетовой - 7-вагонные.

"Станция Фиолетовой линии около Бешмертебе это одна из ближайших станций в центре, которая даст возможность перехода на Зеленую линию. Такой же переход с Зеленой на Фиолетовую линию имеется на станции "Мемар Аджеми".

Следующая станция - "Сахиль-2". Очень важно, чтобы была создана перемещаться из центра города до автовокзала без пересадок, а дальше - в Хырдалан и Сумгайыт и наоборот. Еще одна станция будет располагаться около торгового центра "Порт Баку", еще одна - в Белом городе. Также планируется строительство линии метро вдоль проспекта 8 Ноября. Эта линия для города очень важна. В будущем она позволит закольцевать маршрут, достроив тоннель между станциями "Дярнягюль" и "Кероглу". Если сделать это сейчас, то возникнет коллапс - увеличится пассажиропоток в сторону "Мемар Аджеми" и создастся новая проблема. Думаю, логика очень верная - вначале построить Фиолетовую линию, которая сможет перетянуть на себя больше пассажиров, создать альтернативу, а потом достраивать недостающие элементы в уже существующей сетке. Также планируется построить депо в "Дярнягюле" и перестроить депо на станции "Ходжасан". Эти проекты очень важны для города. Бакинскому метро 57 лет, а сегодня оно состоит всего из 3 линий и имеет всего 2 депо.

Разделение линий - это один из обязательных проектов, который обеспечит независимую работу существующих линий, разделит пассажиропоток и снизит нагрузку на наземные перевозки. Также необходимо организовать интеграцию с наземным транспортом, что создаст новые возможности для мобильности в городе", - сказал Агамирзаев.

По словам нашего собеседника, в будущем хорошо было бы продолжить начатую работу. На недавней пресс-конференции по итогам проделанной работы в транспортной сфере в Азербайджане в 2024 году и проектах, запланированных на 2025 год, было объявлено, что планируется в 4-5 раз увеличить пассажиропоток и на железной дороге. Все эти проекты будут влиять на мобильность населения, а также будут способствовать тому, что граждане пересядут с автомобилей на общественный транспорт, подчеркнул эксперт.

"Мы это наблюдали уже в течение прошлого года, когда были введены автобусные "отделенки" и велодорожки. Согласно статистике, обнародованной Агентством наземного транспорта, есть прирост в перевозке пассажиров, новшества были введены и по микромобильности. В течение года была создана сетка велодорожек, где также наблюдается позитивная динамика - становится больше тех, кто пользуются велосипедами и скутерами. Чем больше будет вложено в инфраструктуру общественного транспорта, тем больше эти виды транспорта будут выбирать граждане.

Есть также планы по восстановлению трамвайных линий в столице. Это тоже очень хорошая новость. Однако тут необходим серьезный анализ. Трамвайные линии не существуют уже более 20 лет, и сегодня их прокладка должна предусматривать новые реалии. То есть по прежним маршрутам они проложены быть не могут. Пока что говорится о возможности прокладки двух веток, но в дальнейшем трамвайная сеть может быть расширена.

В конечном итоге все эти меры очень позитивно скажутся на экономике города Баку", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева