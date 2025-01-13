Германский дипломат найден мертвым в Исламабаде

Советник посольства Германии в Пакистане был найден мертвым в своей квартире в Исламабаде после того, как два дня не выходил на связь.

Как сообщает газета Bild, погибший, известный как Томас Б., официально считался дипломатом, но на самом деле работал на Федеральную разведывательную службу Германии (BND), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Коллеги начали беспокоиться после того, как он перестал отвечать на звонки и не появился в посольстве. Два сотрудника миссии прибыли к его месту жительства и обнаружили тело.

По данным Bild, у Томаса Б. были проблемы с сердцем, что могло стать причиной смерти. На посту советника посольства в Исламабаде он находился последние 3,5 года.

"К сожалению, мы подтверждаем смерть нашего коллеги", - заявили в Министерстве иностранных дел Германии. В BND от комментариев отказались, отметив, что не обсуждают вопросы, касающиеся отдельных сотрудников. Источники сообщают, что Томас Б. был опытным агентом, имеющим долгий стаж работы в разведке.