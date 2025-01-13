Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

13 января в Абу-Даби состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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