https://news.day.az/officialchronicle/1722508.html Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна В Абу-Даби состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна
13 января в Абу-Даби состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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