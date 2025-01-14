Фуат Октай выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау, совершавшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

С чувством глубокой печали воспринял известие о крушении самолета "Азербайджан Хава Йоллары" вблизи казахстанского города Актау.

Молю Всемогущего Аллаха упокоить души наших братьев и сестер, погибших в результате этого трагического инцидента, выражаю соболезнования их скорбящим семьям и братскому народу Азербайджана. Желаю скорейшего выздоровления раненым в результате аварии.

Мы искренне разделяем печаль дружественного и братского Азербайджана.

Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству свои наилучшие пожелания, желаю Вам здоровья и благополучия", - говорится в письме.