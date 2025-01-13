https://news.day.az/sport/1722590.html Трое азербайджанских судей по борьбе улучшили свои категории Всемирный союз борьбы (UWW) обновил список международных судей. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, еще трое азербайджанских судей по борьбе улучшили свои категории по результатам соревнований и экзаменов, в которых они участвовали в прошлом году. Эльдар Мамедов и Камран Бахышов были повышены с III степени до II степени.
Трое азербайджанских судей по борьбе улучшили свои категории
Всемирный союз борьбы (UWW) обновил список международных судей.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, еще трое азербайджанских судей по борьбе улучшили свои категории по результатам соревнований и экзаменов, в которых они участвовали в прошлом году.
Эльдар Мамедов и Камран Бахышов были повышены с III степени до II степени. Гадим Гурбанов, ранее являвшийся судьей национальной категории, приобрел статус судьи международной категории и имеет третью степень.
Отметим, что в настоящее время 25 представителей азербайджанской борьбы имеют международные категории.
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