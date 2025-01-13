Всемирный союз борьбы (UWW) обновил список международных судей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, еще трое азербайджанских судей по борьбе улучшили свои категории по результатам соревнований и экзаменов, в которых они участвовали в прошлом году.

Эльдар Мамедов и Камран Бахышов были повышены с III степени до II степени. Гадим Гурбанов, ранее являвшийся судьей национальной категории, приобрел статус судьи международной категории и имеет третью степень.

Отметим, что в настоящее время 25 представителей азербайджанской борьбы имеют международные категории.