https://news.day.az/society/1722866.html В Хатаинском районе Баку ожидается временное прекращение подачи газа Завтра, 15 января, будет приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку. Об этом Day.Azсообщили в ПО "Азеригаз". Ограничения связаны с переносом газопровода на указанном участке. Газоснабжение будет приостановлено с 10:00 до завершения работ.
В Хатаинском районе Баку ожидается временное прекращение подачи газа
Завтра, 15 января, будет приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку.
Об этом Day.Azсообщили в ПО "Азеригаз".
Ограничения связаны с переносом газопровода на указанном участке. Газоснабжение будет приостановлено с 10:00 до завершения работ.
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