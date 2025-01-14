В Хатаинском районе Баку ожидается временное прекращение подачи газа

Завтра, 15 января, будет приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку.

Об этом  Day.Azсообщили в ПО "Азеригаз".

Ограничения связаны с переносом газопровода на указанном участке. Газоснабжение будет приостановлено с 10:00 до завершения работ.