Франция никогда не имела такого большого госдолга

Франция за всю свою историю еще никогда не имела столь значительного госдолга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру, начиная свое программное выступление в Национальном собрании (нижней палате парламента), которое транслировалось на сайте палаты.

"Еще никогда в своей истории у Франции не было столь большой задолженности", - сказал Байру. - "Долг навис над Францией как дамоклов меч".

Он отметил, что неуклонный рост задолженности происходил при каждом из современных президентов Франции.

Ранее газета Le Monde сообщила, что госдолг Франции достиг уровня €3,3 трлн, что составляет 113,7% ВВП. Для сравнения, объем задолженности республики в 2003 году составлял около €1 трлн.

Вокруг бюджета

Предшественник Байру во главе кабмина Мишель Барнье был лишен своего поста после попытки провести проект бюджета на 2025 год в обход парламента. Депутаты Национального собрания раскритиковали проект финансового закона страны, который предусматривал меры жесткой экономии, и выразили Барнье вотум недоверия.

Проект бюджета на 2025 год правительство Байру намеревается представить парламенту до конца месяца. До этого момента в стране будет действовать специальный закон, чтобы обеспечить финансирование государственных программ в пределах параметров бюджета 2024 года.

Байру также признал, что отсутствие должного финансирования сказывается на всех сферах жизни, включая образование, здравоохранение, культуру и помощь заморским регионам Франции.

Представители левой оппозиции уже заявили о намерении 16 января поставить в парламенте вопрос о недоверии правительству. В настоящее время альянс левых партий "Новый народный фронт" контролирует 215 мандатов в нижней палате, тогда как для объявления вотума недоверия необходимо набрать 289 из 577 голосов парламентариев.

Докладчик по экономическим вопросам левой партии "Неподчинившаяся Франция" Эрик Кокрель выразил уверенность, что правительство падет либо 16 января, либо в конце месяца, когда должно состояться голосование по бюджету. Кокрель также добавил, что к левой оппозиции может присоединиться правая партия "Национальное объединение".