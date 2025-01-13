Apple значительно улучшит базовый iPad

Согласно инсайдеру Марку Гурману из Bloomberg, следующее поколение базового iPad получит чип A17 Pro. Новый чип позволит iPad 11 работать с фирменным ИИ-сервисом Apple Intelligence. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось о проблемах Apple с первым поколением 3-нанометрового техпроцесса N3B, используемого в чипах A17 и M3. Высокая стоимость, низкий выход годных кристаллов и незначительное преимущество в производительности по сравнению с предшественниками привели к предположениям о скором отказе Apple от этого процесса. Это подтверждалось выходом чипа M4 для iPad Pro в мае 2024 года, спустя всего шесть месяцев после презентации чипов M3 для Mac.

Ранее Apple использовала стратегию оснащения бюджетных iPhone чипами предыдущего поколения (например, iPhone 14 получил чип A15 от iPhone 13). Однако iPhone 16 нарушил эту традицию, получив во всех моделях чип A18. Это указывало на отказ от первого поколения 3-нанометрового процесса.

Однако, выпустив iPad mini 7-го поколения с чипом A17 Pro от iPhone 15 Pro (вместо более нового A18), Apple изменила свою стратегию. Это решение казалось оправданным для iPad mini из-за меньшего объема производства.

Теперь, по словам Гурмана, Apple продолжит использовать чипы A17 Pro в iPad 11. Новые модели iPad (J481 и J482) получат более производительные процессоры и поддержку Apple Intelligence. Вместо нынешнего A14 и 4 ГБ оперативной памяти, они будут оснащены A17 Pro и 8 ГБ ОЗУ, необходимых для работы новой платформы искусственного интеллекта. Вероятно, будет использоваться модифицированная версия A17 Pro, как и в iPad mini 7.

Ожидается, что новые iPad, включая iPad 11, появятся весной вместе с новыми iPad Air, iPhone SE и Magic Keyboard.