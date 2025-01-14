Китай никогда не превзойдет США в экономике

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Китай благодаря политике администрации Байдена по меньшей мере нескоро сможет превзойти Соединенные Штаты в области экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Салливан в интервью газете The New York Times.

"Благодаря тому, что сделал президент Байден, никто не говорит о том, что Китай в какой-либо обозримой перспективе обойдет США [в сфере экономики]", - сказал Салливан в интервью газете The New York Times.

Салливан добавил, что именно США, а не Китай, являются лидером по технологиям искусственного интеллекта и американские власти "намерены сохранить такое положение дел".