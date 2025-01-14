Мазахир Панахов назвал число аккредитованных наблюдателей на муниципальных выборах в Азербайджане

Для наблюдения за муниципальными выборами аккредитовано 68 869 наблюдателей.

Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает Day.Az.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы. Для участия на выборах были зарегистрированы кандидатуры 16 128 человек.

Ранее было названо количество участков для голосования на муниципальных выборах в Азербайджане.