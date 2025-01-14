https://news.day.az/society/1722845.html Мазахир Панахов назвал число аккредитованных наблюдателей на муниципальных выборах в Азербайджане Для наблюдения за муниципальными выборами аккредитовано 68 869 наблюдателей. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает Day.Az. Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.
Мазахир Панахов назвал число аккредитованных наблюдателей на муниципальных выборах в Азербайджане
Для наблюдения за муниципальными выборами аккредитовано 68 869 наблюдателей.
Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает Day.Az.
Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы. Для участия на выборах были зарегистрированы кандидатуры 16 128 человек.
Ранее было названо количество участков для голосования на муниципальных выборах в Азербайджане.
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