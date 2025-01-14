В Баку представлена выставка "От конечного к бесконечному" Школы современного искусства YARAT - ФОТО
В Пространстве современного искусства YARAT состоялась презентация итоговой выпускной выставки "От конечного к бесконечному" студентов второго выпуска Школы современного искусства YARAT, сообщает Day.Az.
Школа современного искусства YARAT, под авторством заслуженного художника Сабины Шихлинской, успешно реализовала теоретические и практические образовательные программы для художников в мультидисциплинарных областях, арт-менеджеров, кураторов и искусствоведов по фундаментальным направлениям современного искусства на протяжении года. В итоге 30 студентов освоили различные направления в искусстве и подготовили 4 разных выпускных проекта.
Завершающая в этом году выставка Школы современного искусства YARAT под названием "От конечного к бесконечному" отметила успешный результат годичного теоретического курса и представила уникальное мультимедийное шоу аудитории из около 700 человек, присутствовавших на открытии выставки. На этой выставке переплетаются творческие видения студентов-кураторов и художников, организованные студентами-арт-менеджерами. Основополагающей для четырех кураторских проектов, формирующих выставку, стала предложенная автором Школы Сабины Шихлинской концепция "движения к горизонту, в попытке превратить конечное в бесконечное".
Согласно диалектическому методу аргументации философии Гегеля, в результате движения мы приходим к тому, с чего начали, т. е. к началу. Получается бесконечное множество конечных. Бесконечное постоянно исчезает в этой границе. В истинном бесконечном есть два момента: само бесконечное и конечное, которые сами суть становящиеся. Конечное исчезает в бесконечном, т. е. нет никакого конечного, а есть только истинно бесконечное или для себя бытие, так как нет иного.
Актуальное человеческое существование в его подлинном смысле раскрывается как существование "между" двумя полюсами напряжения - земным и божественным, совершенным и несовершенным, истиной и ложью, порядком и хаосом, меняя "границы настоящего на пределы будущего", а погоня за бесконечно отступающим горизонтом - это как раз удел современного человека.
Выставка: "Конец бесконечности"
Куратор: София Франк
Арт-менеджер: Тунар Амиров
Художники: Эллада Агаева, Хаяля Акбар, Aliya The Mushroom
Выставка: "Текучие идентичности"
Куратор: Мансура Маммадалиева
Арт-менеджер: Нигяр Нагдиева
Художники: Фидан Абилова, Рамиль Алиев, Сабина Джафар, Lemontin, Айтадж Маджнун, Дарья Сафарова, Нара Сафарова, Valentido
Выставка: "Фрагменты утопии"
Куратор: Мурад Мир-Заде
Арт-менеджер: Агнесса Таривердиева
Художники: Жаля Азизова, Алия Байрамова, Лейла Исаева, Зарифа Рамазанова, Камран Вализаде, Марьям Юсифалиева, Тимур Зарипов (xylith)
Выставка: "Свобода для одного из круга три"
Кураторы: Амина Манафова, Эльчин Гусейн
Арт-менеджер: Ибрагим Мирзаев
Художники: Нурлан Бабазаде, Ламия Камилова, Бахтияр Заидзаде (BAXO)
Даты выставок: 10 января - 2 февраля
Режим работы: вторник - воскресенье, 12:00-20:00
Место проведения: Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков
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