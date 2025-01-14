В Баку представлена выставка "От конечного к бесконечному" Школы современного искусства YARAT

В Пространстве современного искусства YARAT состоялась презентация итоговой выпускной выставки "От конечного к бесконечному" студентов второго выпуска Школы современного искусства YARAT, сообщает Day.Az.

Школа современного искусства YARAT, под авторством заслуженного художника Сабины Шихлинской, успешно реализовала теоретические и практические образовательные программы для художников в мультидисциплинарных областях, арт-менеджеров, кураторов и искусствоведов по фундаментальным направлениям современного искусства на протяжении года. В итоге 30 студентов освоили различные направления в искусстве и подготовили 4 разных выпускных проекта.

Завершающая в этом году выставка Школы современного искусства YARAT под названием "От конечного к бесконечному" отметила успешный результат годичного теоретического курса и представила уникальное мультимедийное шоу аудитории из около 700 человек, присутствовавших на открытии выставки. На этой выставке переплетаются творческие видения студентов-кураторов и художников, организованные студентами-арт-менеджерами. Основополагающей для четырех кураторских проектов, формирующих выставку, стала предложенная автором Школы Сабины Шихлинской концепция "движения к горизонту, в попытке превратить конечное в бесконечное".

Согласно диалектическому методу аргументации философии Гегеля, в результате движения мы приходим к тому, с чего начали, т. е. к началу. Получается бесконечное множество конечных. Бесконечное постоянно исчезает в этой границе. В истинном бесконечном есть два момента: само бесконечное и конечное, которые сами суть становящиеся. Конечное исчезает в бесконечном, т. е. нет никакого конечного, а есть только истинно бесконечное или для себя бытие, так как нет иного.

Актуальное человеческое существование в его подлинном смысле раскрывается как существование "между" двумя полюсами напряжения - земным и божественным, совершенным и несовершенным, истиной и ложью, порядком и хаосом, меняя "границы настоящего на пределы будущего", а погоня за бесконечно отступающим горизонтом - это как раз удел современного человека.

Выставка: "Конец бесконечности"

Куратор: София Франк

Арт-менеджер: Тунар Амиров

Художники: Эллада Агаева, Хаяля Акбар, Aliya The Mushroom

Выставка: "Текучие идентичности"

Куратор: Мансура Маммадалиева

Арт-менеджер: Нигяр Нагдиева

Художники: Фидан Абилова, Рамиль Алиев, Сабина Джафар, Lemontin, Айтадж Маджнун, Дарья Сафарова, Нара Сафарова, Valentido

Выставка: "Фрагменты утопии"

Куратор: Мурад Мир-Заде

Арт-менеджер: Агнесса Таривердиева

Художники: Жаля Азизова, Алия Байрамова, Лейла Исаева, Зарифа Рамазанова, Камран Вализаде, Марьям Юсифалиева, Тимур Зарипов (xylith)

Выставка: "Свобода для одного из круга три"

Кураторы: Амина Манафова, Эльчин Гусейн

Арт-менеджер: Ибрагим Мирзаев

Художники: Нурлан Бабазаде, Ламия Камилова, Бахтияр Заидзаде (BAXO)

Даты выставок: 10 января - 2 февраля

Режим работы: вторник - воскресенье, 12:00-20:00

Место проведения: Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков