Азербайджан, Россия и Иран проведут трехстороннюю встречу по транспорту

Обсуждено проведение 28 января трехсторонней встречи в сфере транспорта между Ираном, Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Day.Az, об этом стало известно накануне на встрече в видеоформате между министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садиг и министром транспорта России Романом Старовойтом.

Место и уровень проведения встречи не были уточнены.

В ходе встречи министры обсудили детали технико-исполнительных работ по строительству железной дороги Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, а также корректировку дорожной карты совместного сотрудничества на 2025 год. Были затронуты вопросы сотрудничества по максимальному использованию Восточной части Каспийского моря.

Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг заявила, что порты Амирабад и Каспиан Ирана теперь объединены в железнодорожную сеть, что позволит максимально эффективно использовать потенциал Каспийского моря.

Садиг подчеркнула важность развития морских и железнодорожных маршрутов Ирана в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.

На встрече также были рассмотрены соглашения и договоры, достигнутые до визита в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Отметим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января посетит Россию, где ожидается подписание документа о всестороннем стратегическом сотрудничестве между двумя странами.