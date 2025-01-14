https://news.day.az/society/1722701.html В Агдаме появится новый жилой комплекс В городе Агдам будет построен новый жилой комплекс для бывших вынужденных переселенцев. Как стало известно во вторник Day.Az, жилой комплекс, который будет построен для бывших вынужденных переселенцев в рамках V фазы, будет среднеэтажным и многофункциональным.
В Агдаме появится новый жилой комплекс
В городе Агдам будет построен новый жилой комплекс для бывших вынужденных переселенцев.
Как стало известно во вторник Day.Az, жилой комплекс, который будет построен для бывших вынужденных переселенцев в рамках V фазы, будет среднеэтажным и многофункциональным.
Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах завершила подготовительные работы по вертикальному планированию, а также сносу зданий в рамках данного проекта.
Организация поручила выполнение вышеуказанных работ Обществу с ограниченной ответственностью RF İnşaat и заключила с ним договор.
Согласно договору, компании выплачено 265,1 тысячи манатов.
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