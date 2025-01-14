Арестованы лица, планировавшие покушение на члена религиозной общины в Азербайджане

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), были задержаны гражданин Грузии Асланов Агиль Гёйджа оглу и гражданин Азербайджанской Республики Исмаилов Джейхун Шахин оглу, планировавшие террористический акт против члена одной из религиозных общин, действующих в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, выяснилось, что Агиль Асланов, занимающийся контрабандой наркотиков, находясь в сентябре 2024 года в третьей стране, через своего знакомого встретился с сотрудниками спецслужб этой страны, которые показали ему фотографии и проинформировали о члене религиозной общины в Азербайджане.

"Ему также было предложено совершить покушение на члена религиозной общины за вознаграждение суммой 200 тысяч долларов США. По взаимному согласию Агилю Асланову первоначально было поручено собрать и передать им необходимые разведывательные данные о члене сообщества и месте его работы, за что ему был предоставлен аванс в размере 2 тысяч долларов США.

Прибывший в Баку для выполнения задания Агиль Асланов совместно с Джейхуном Исмаиловым, которого он привлек к участию в преступных деяниях в обмен на материальную заинтересованность, провели работу по сбору информации о члене религиозной общины, направив данные его места жительства и работы через соответствующее приложение мобильного телефона представителю иностранной спецслужбы.

В связи с этим в отношении Агиля Асланова и Джейхуна Исмаилова судом по уголовному делу, расследуемому по статьям 28, 214.2.1, 274, 276 и другим Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.