Скольким людям назначили пенсии по возрасту в Азербайджане в 2024 году?

За январь-декабрь 2024 года более 31 тысячи человек в Азербайджане была назначена трудовая пенсия по возрасту в проактивном порядке.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 72,6 процента из них составляли мужчины, а 27,4 - женщины.