https://news.day.az/economy/1722711.html Скольким людям назначили пенсии по возрасту в Азербайджане в 2024 году? За январь-декабрь 2024 года более 31 тысячи человек в Азербайджане была назначена трудовая пенсия по возрасту в проактивном порядке. Об этом во вторник сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана. Было отмечено, что 72,6 процента из них составляли мужчины, а 27,4 - женщины.
Скольким людям назначили пенсии по возрасту в Азербайджане в 2024 году?
За январь-декабрь 2024 года более 31 тысячи человек в Азербайджане была назначена трудовая пенсия по возрасту в проактивном порядке.
Об этом во вторник сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что 72,6 процента из них составляли мужчины, а 27,4 - женщины.
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