Сколько транспортных средств в Азербайджане передано на утилизацию?

В соответствии с положениями закона Азербайджанской Республики "Об отходах" продолжается прием транспортных средств на утилизацию.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в открытом акционерном обществе "Темиз шехер" сообщили, что с октября прошлого года по настоящее время на утилизацию передано 223 транспортных средства, и эта цифра растет с каждым днем.

Участники программы, проводимой при операторстве ОАО "Темиз шехер", получили единовременные выплаты на сумму более 140 тысяч манатов в зависимости от классификации переданных транспортных средств. Кроме того, им предоставлена скидка в размере 25 000 манатов при покупке новых автомобилей местного производства.

Передача транспортных средств на утилизацию осуществляется на добровольной основе.

Согласно действующим требованиям, транспортное средство должно быть снято с учета по государственной регистрации в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении". Затем информация о транспортном средстве должна быть внесена на портал www.nvu.gov.az. После этого автомобиль доставляется в пункт приема утилизатора в назначенное время.

В настоящее время в Баку прием транспортных средств на утилизацию осуществляет единственный зарегистрированный утилизатор - ООО "Fors". Рассматриваются заявки на регистрацию других утилизаторов, и в будущем планируется открытие пунктов приема в регионах страны.