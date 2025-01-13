https://news.day.az/politics/1722603.html Посольство Турции о сроках начала деятельности нового посла в Азербайджане Информация о прибытии в Баку и начале деятельности нового посла Турции Бирола Акгюна не соответствует действительности. Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в посольстве Турции в Азербайджане, передает Day.Az. Было отмечено, что новоназначенный посол приступит к работе в феврале.
Посольство Турции о сроках начала деятельности нового посла в Азербайджане
Информация о прибытии в Баку и начале деятельности нового посла Турции Бирола Акгюна не соответствует действительности.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в посольстве Турции в Азербайджане, передает Day.Az.
Было отмечено, что новоназначенный посол приступит к работе в феврале.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что Бирол Акгюн уже находится в Баку и приступил к исполнению своих полномочий.
Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.
14 декабря прошлого года завершился срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре