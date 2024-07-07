В Шамкире уничтожено около 25 тонн дикорастущей конопли

В Шамкирском районе уничтожено около 25 тонн дикорастущей конопли.

Об этом Day.Az сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службе МВД.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции в соответствии с планом "Хаш-Хаш-2024", было собрано и уничтожено 25 181 куст дикорастущей конопли общим весом 24 803 кг.

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