Разыскиваемый попытался сбежать, ранив сотрудника полиции

6 июля около 24 часов в Сураханском районе столицы находящийся в розыске за совершение кражи Мамедов Мехман Саладдинн оглу 1983 года рождения, ранее 8 раз осужденный по различным статьям Уголовного кодекса, оказал сопротивление полиции при задержании. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, М.Мамедов ранил сотрудника полиции, выполнявшего служебные обязанности и попытался скрыться. Тяжело раненый капитан полиции Фахраддин Насиров, несмотря на ранение, предотвратил эту попытку и, задежал и передал другим сотрудникам полиции.

Пострадавший полицейский был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось. По факту возбуждено уголовное дело.

Продолжаются следственные действия.

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