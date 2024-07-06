Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан

Как сообщалось ранее, на прошедших накануне внеочередных президентских выборах в Иране представитель лагеря "реформаторов" азербайджанец Масуд Пезешкиан был избран 9-м президентом Ирана после "Исламской революции".

Day.Az представляет досье избранного президента.

Масуд Пезешкиан родился 29 сентября 1954 года в Махабадском районе провинции Западный Азербайджан на Северо-западе Ирана. Специалист по кардиохирургии, работал врачом во время Ирано-иракской войны.

Он занимал пост заместителя министра здравоохранения с 2000 по 2001 год и министра здравоохранения Ирана с 2001 по 2005 годы.

С 2007 года избирался депутатом и 5 сроков представлял избирательные округа Тебриз, Оску и Азаршахр в парламенте Ирана, а также занимал пост вице-спикера.

В 1993 году М.Пезешкиан потерял жену и одного из своих детей в автокатастрофе. Он вырастил оставшихся двух сыновей и дочь один и больше никогда не женился.

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