AZAL обратился к общественности в связи с действиями мошенников
В последнее время наблюдаются случаи проведения фальшивых рекламных кампаний в социальных сетях от имени ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).
Киберпреступники используют имя AZAL, обещая гражданам заманчивые условия, распространяя информацию об "инвестиционном проекте" и приглашая проходить опросы на поддельных платформах.
Эти мошеннические действия могут привести к серьезным финансовым потерям для граждан.
Авиакомпания Azerbaijan Airlines настоятельно призывает общественность быть бдительной и не доверять подобным кампаниям. Граждане могут получать информацию о деятельности AZAL из официальных источников авиакомпании, таких как официальный веб-сайт и подтвержденные аккаунты в социальных сетях.
В случае столкновения с мошенническими действиями AZAL рекомендует не переходить по предоставленным фальшивым ссылкам, не сообщать личные данные, немедленно обратиться в соответствующие правоохранительные органы, а также пожаловаться на данные публикации.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре