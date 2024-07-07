В Азербайджане пройдут вступительные экзамены по II и III группам

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены по II и III группам специальностей (включая предмет информатика для выбравших обе подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей), передает Day.Az.

Экзамен начинается в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Ожидается, что в экзаменах примут участие в общей сложности 47 520 абитуриентов.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шемахе, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.