https://news.day.az/world/1672995.html Болгария намерена предложить переговоры между Россией и Украиной
Болгария намерена предложить переговоры между Россией и Украиной
На саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне, Болгария намерена внести предложение о переговорах между Россией и Украиной.
Как передает Day.Az, об этом сказал и.о. премьер-министра Болгарии Димитар Главчев.
Он сказал, что Болгария могла бы взять на себя роль посредника в этих переговорах.
"Я действительно думаю выдвинуть предложение о переговорах, в которых Болгария могла бы стать посредником", - сказал он.
По его словам, единственный вопрос, который следует подчеркнуть, это то, что эти переговоры должны проходить в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
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