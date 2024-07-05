Болгария намерена предложить переговоры между Россией и Украиной

На саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне, Болгария намерена внести предложение о переговорах между Россией и Украиной.

Как передает Day.Az, об этом сказал и.о. премьер-министра Болгарии Димитар Главчев.

Он сказал, что Болгария могла бы взять на себя роль посредника в этих переговорах.

"Я действительно думаю выдвинуть предложение о переговорах, в которых Болгария могла бы стать посредником", - сказал он.

По его словам, единственный вопрос, который следует подчеркнуть, это то, что эти переговоры должны проходить в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!