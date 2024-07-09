Японии разрешат посылать войска в эту страну

Филиппины разрешат Силам самообороны Японии проводить развертывание войск для проведения совместных военных учений в рамках будущего оборонного пакта между Токио и Манилой. Причиной укрепления связей двух государств является напористая внешняя политика Китая в отношении архипелага Спратли. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

"В понедельник [8 июля] Япония и Филиппины подпишут ключевой оборонный пакт, который позволит развернуть японские войска для проведения совместных военных учений, включая учения с боевой стрельбой. Соглашение о взаимном доступе, которое также позволит филиппинским войскам посещать Японию для совместной боевой подготовки, будет подписано министром обороны Филиппин Хильберто Теодоро и министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой", - говорится в сообщении.

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