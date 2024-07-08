Начались совместные учения Китая и Беларуси

Беларусь и Китай начали совместные антитеррористические учения, передает телекомпания белорусского Минобороны "ВоенТВ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На полигоне "Брестский" состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая "Атакующий сокол"", - передает телекомпания.

Отмечается, что в ходе учений будут отработаны методы ночного десантирования, ведения боя в населенном пункте и преодоление водных преград.

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