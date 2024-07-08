https://news.day.az/world/1673479.html Начались совместные учения Китая и Беларуси
Начались совместные учения Китая и Беларуси
Беларусь и Китай начали совместные антитеррористические учения, передает телекомпания белорусского Минобороны "ВоенТВ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"На полигоне "Брестский" состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая "Атакующий сокол"", - передает телекомпания.
Отмечается, что в ходе учений будут отработаны методы ночного десантирования, ведения боя в населенном пункте и преодоление водных преград.
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