С 26 августа по 29 августа в Баку пройдет III Международный юношеский кинофестиваль Salam, организованный кинокомпанией Narimanfilm при поддержке министерства образования и науки и министерства культуры Азербайджана. Генеральным спонсором является PASHA Holding, сообщили Day.Az в пресс-службе Narimanfilm.

В фестивале примут участие около 400 школьников из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана, России, Пакистана, Украины, Италии, Германии, Швеции, Польши, Бельгии, Великобритании.

"Основной целью кинофестиваля Salam является создание дружественных связей среди подростков Азербайджана и других стран, пропаганда культуры нашей Родины, воспитание юношества в соответствии с общечеловеческими духовными ценностями, а также содействие формированию хорошего художественного вкуса и понимания кино у подрастающего поколения посредством демонстрации высококачественных профессиональных фильмов", - отметил основатель и руководитель фестиваля, заслуженный работник культуры Азербайджана Нариман Мамедов.

Международный юношеский кинофестиваль Salam был основан в 2019 году. Первый фестиваль прошёл с большим успехом. Показы фильмов разных стран, проведение встреч с режиссёрами и актёрами, обсуждение фильмов, а также демонстрация снятых подростками короткометражных видеороликов на большом экране произвели на гостей и участников особое впечатление. Каждый из 300 подростков с большим удовольствием участвовал в фестивальной программе. Фестиваль, объединивший представителей 11 стран (Азербайджан, Германия, Италия, Македония, Грузия, Россия, Украина, Турция, Хорватия, Индия, Пакистан), смог занять свое уникальное место в культурной жизни, вызвал положительные отзывы как в Азербайджане, так и в других странах.

Вследствие этого для участия во втором кинофестивале Salam начали поступать заявки как из школ Баку и регионов страны, так и из зарубежных стран. Во втором кинофестивале участвовало более 400 подростков. На фестивале были представлены около 15 зарубежных стран.

Нынешний фестиваль также оставит в памяти участников самые яркие впечатления. Программа фестиваля будет представлена позднее.

Регистрация для участия в фестивале по ссылке https://www.salamfest.az/en/contacts

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