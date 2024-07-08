Избрание Азербайджана в качестве принимающей страны COP29 повысило осведомленность бизнеса об устойчивом развитии

Источник: Агентство международной информации Trend

Избрание Азербайджана в качестве принимающей страны COP29 повысило осведомленность бизнеса об ESG и стимулировало необходимость следования этому пути.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил новый Управляющий партнер по стране PwC Азербайджан Шаукат Тапиа.

Отметим, что ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) - это совокупность критериев, используемых для оценки корпоративной деятельности и устойчивости компании в отношении ее воздействия на окружающую среду, социальных факторов и качества управления, и включает в себя три составляющих: экологические, социальные и управленческие факторы.

Стоит подчеркнуть, что с первого июля 2024 года Шаукат Тапиа был назначен на должность управляющего партнера PwC по стране.

По его словам, самое важное - это создание платформы для развития сотрудничества, обмена мнениями и ведения диалога.

"Совместно с ООН мы организовали саммит, который полностью способствовал этому. Было много дискуссий с заинтересованными сторонами и регулирующими органами о том, как внедрять практику ESG, как компании могут обмениваться идеями. Я думаю, что это создало условия для принятия конкретных мер по продвижению вперед, что является ключевым моментом для меня", - сказал он.

Управляющий партнер рассказал о значимых выводах из нового отчета PwC Азербайджан по ESG.

"Это наше первое исследование ESG, в котором приняли участие около 21 компании: местные азербайджанские, транснациональные и азербайджанские транснациональные компании. Некоторые ключевые моменты: примерно две трети участников имеют базовое до продвинутого понимание принципов ESG; около 27 процентов участников имеют документально оформленную стратегию ESG и дорожную карту реализации; вопросы изменения климата и энергопотребления волнуют около 70 процентов участников. Необходимо отметить, что избрание Азербайджана в качестве принимающей страны COP29 повысило осведомленность бизнеса об ESG и стимулировало необходимость следования этому пути", - отметил Тапиа.

По его словам, государственно-частное партнерство создают платформу для обмена ресурсами, идеями и мнениями.

"Безусловно, COP29 заложила отличную основу для этого. Регуляторы, различные заинтересованные стороны и компании активно участвуют в обсуждении того, как можно решить проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, и их пути внедрения ESG. Саммит ESG, организованный PwC Азербайджан совместно с ООН, стал примером платформы, на которой обменивались множеством идей и путями продвижения вперед в области ESG. Это действительно вдохновляет", - подчеркнул управляющий партнер.

Шаукат Тапиа также рассказал о возможностях для азербайджанских компаний в интеграции принципов ESG в свою деятельность.

"Основные вызовы включают нехватку знаний, ограниченные бюджетные средства и сложности с выполнением нормативных требований. Тем не менее, эти вызовы также открывают множество возможностей. Повышение уровня знаний способствует развитию инноваций, улучшению управления рисками, повышению доверия заинтересованных сторон и соблюдению требований. ESG снижает риск несоблюдения нормативных требований. С коммерческой точки зрения, это также доступ к международному финансированию, так как международные финансирующие организации обращают внимание на высокий уровень понимания концепций ESG и соответствия нормативным требованиям", - заключил он.

Отметим, что PwC (PricewaterhouseCoopers) - ведущая международная сеть фирм, предоставляющих широкий спектр профессиональных услуг, включая аудит, консультирование и налоговые услуги. PwC известна своей экспертизой в области ESG, помогая организациям ориентироваться в сложностях устойчивого развития, этического управления и социальной ответственности.

В Азербайджане PwC находится в авангарде продвижения практики ESG. Компания сотрудничает с различными местными и международными клиентами с целью интеграции аспектов ESG в их бизнес-стратегии, обеспечивая соответствие мировым стандартам и повышая эффективность деятельности в области устойчивого развития.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.