Автор: Байрам Эльшадов

Только завершился неформальный саммит Организации Тюркских Государств в Шуше, как сразу же в Европе взбудоражились тюркофобы. Как и ожидалось, с пронизанным с ног до головы ненавистью заявлением отметился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В соцсети Х Боррель написал:

"Орбан не получал мандата от ЕС представлять его на саммите Организации тюркских государств. ЕС отвергает попытки узаконить сепаратистское образование турок-киприотов и признает только Республику Кипр", - отметил старик Боррель. Он также опубликовал ссылку на официальное заявление внешнеполитической службы ЕС, в котором говорится, что Орбан принял участие в саммите ОТГ в Шуше 5-6 июля исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и этой организацией.

"В настоящее время Венгрия является государством-членом ЕС, председательствующим в Совете до 31 декабря 2024 года. Это не влечет за собой какого-либо внешнего представительства Союза, которое является обязанностью Председателя Европейского совета... или представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ЕС...

Но если кто-то думает, что тюркофобия в Европе ограничивается одним лишь Боррелем, то он глубоко ошибается. Ввиду своего почтенного возраста господин Жозеп особо не утруждает себя в составлении тезисов для прессы. Этой работой занимается управляющий директор Европейской службы внешних связей по делам Восточной Европы, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Михаэль Зиберт - заклятый тюркофоб и исламофоб.

Но как бы ни надували щеки европейские господа, пора бы уже понять: тюркский мир - это уже свершившийся геополитический фактор, оказывающий влияние на мировые процессы и объединяющий более 300 миллионов человек по всему миру. Этот многонациональный и многоконфессиональный регион, простирающийся от Средней Азии до Балкан и от Сибири до Средиземноморья, обладает огромным экономическим, культурным и демографическим потенциалом.

Исторически тюркские народы сыграли ключевую роль в формировании евразийского пространства, создав ряд могущественных государств и империй, таких как Тюркский каганат, Сельджукская империя, Османская империя и другие. Эти государства не только оказывали значительное влияние на регион, но и активно взаимодействовали с другими цивилизациями, способствуя культурному обмену и экономическому развитию.

В современных условиях тюркский мир переживает период возрождения и консолидации. Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан - это страны, обладающие богатыми природными ресурсами, развитой промышленностью и высокообразованным населением. Они активно участвуют в региональных и глобальных процессах, отстаивая свои национальные интересы.

Одним из ключевых факторов, объединяющих тюркские народы, является общность языка, культуры и исторических традиций. Несмотря на различия в религиозных и политических системах, тюркские страны демонстрируют стремление к сотрудничеству и взаимодействию. Создание таких организаций, как Тюркский совет и ОТГ, свидетельствует о растущей консолидации тюркского мира и его стремлении играть более активную роль на международной арене.

Кроме того, тюркский мир обладает значительным экономическим потенциалом. Страны региона активно участвуют в глобальных торговых и инвестиционных процессах, развивают инфраструктурные проекты, такие как Новый Шелковый путь, и укрепляют экономические связи друг с другом. Это делает тюркский мир привлекательным партнером для многих стран и регионов, заинтересованных в экономическом сотрудничестве.

В геополитическом плане тюркский мир занимает стратегически важное положение, находясь на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока. Этот регион является ключевым звеном в системе международных отношений, играя роль моста между различными цивилизациями и культурами. Тюркские страны активно участвуют в решении региональных и глобальных проблем, таких как энергетическая безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом, а также в поддержании мира и стабильности. Дальнейшая консолидация тюркских государств и народов, развитие их сотрудничества и взаимодействия с другими регионами мира будут способствовать укреплению их роли в глобальной геополитике.

Однако ряд европейских чиновников продолжают быть политически одержимыми в отношении тюркского мира. В последние годы в Европе наблюдается тревожная тенденция к росту негативного отношения и предрассудков по отношению к тюркским народам и культурам. Этот феномен, известный как "тюркофобия", стал серьезной проблемой, затрагивающей социальную сферу, политику и межкультурные отношения.

В наши дни тюркофобия в Европе проявляется в различных формах - от политических заявлений и законодательных инициатив до бытового неприятия и дискриминации. Растет число случаев нападений на лиц тюркского происхождения, ограничения их прав и возможностей, а также распространение ксенофобских и исламофобских настроений в обществе.

Распространение тюркофобии несет серьезные социальные, политические и экономические последствия. Оно усугубляет межэтническую напряженность, препятствует интеграции тюркских общин, ограничивает их возможности и права. Кроме того, это подрывает ценности толерантности и многообразия, на которых основан Европейский союз.

Преодоление тюркофобии требует комплексных усилий на государственном и общественном уровнях. Необходимы меры по противодействию дискриминации, продвижению межкультурного диалога и взаимопонимания. Только совместными действиями Европа сможет построить более инклюзивное и справедливое общество для всех своих граждан, независимо от их этнической или культурной принадлежности.

Сможет ли Европа очиститься от политиков, отличающихся тюркофобным поведением? Поживем - увидим.