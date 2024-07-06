Недоумение и сожаление

Автор: Абдул Керимханов

Главный редактор Day.Az

Считанные часы остаются до начала неформального Саммита лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше, являющийся демонстрацией решимости к единству тюркского мира. В саммите, организованном по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, примут участие Президенты и высокопоставленные чиновники из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии. С недоумением и сожалением приходится констатировать отсутствие Туркменистана на столь важном для тюркского мира мероприятии.

А ведь еще в марте Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, отвечая на вопросы журналистов в ходе Анталийского дипломатического форума в Турции заявил, что Туркменистан может стать полноправным членом ОТГ в 2024 году. В настоящее время Туркменистан имеет статус наблюдателя в ОТГ. Возникает вопрос - чем же обусловлено нежелание туркменской стороны посетить Саммит ОТГ в Шуше?

И это не единственный случай столь странного поведения официального Ашхабада. 6 июня в Баку в рамках 13-го пленарного заседания ТЮРКПА прошло первое заседание генеральных секретарей парламентов, где также не присутствовала туркменская делегация. В то время как месяцем ранее Азербайджан был представлен на уровне вице-премьера на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде. Если Туркменистан считает себя неотъемлемой частью тюркского мира, то как тогда понимать последовательный отказ от участия в тех или иных мероприятиях, напрямую имеющие отношение к тюркскому миру?

С момента обретения независимости Туркменистан вёл весьма странную внешнюю политику, которая продолжается по сей день. Дружественные и соседние страны с недоумением воспринимают непоследовательные шаги официального Ашхабада, идущие вразрез с интересами тюркского единства. Несмотря на общие исторические и культурные корни, говорить о прочных дипломатических связях стран ОТГ с Туркменистаном не приходится.

Следует отметить, что попытки Азербайджана наладить диалог с Туркменистаном предпринимались неоднократно, но пока они не привели к каким-либо значимым результатам. Одним из основных источников разногласий между Туркменистаном и Азербайджаном является спор вокруг месторождения углеводородов в Каспийском море. Обе страны претендуют на право разработки ряда шельфовых участков, что неоднократно становилось причиной конфликтов и взаимных обвинений. Кроме того, Туркменистан и Азербайджан расходятся во взглядах на делимитацию границ в Каспийском море. Туркменская сторона настаивает на том, что Каспий должен быть разделен на национальные сектора, в то время как Азербайджан выступает за совместное использование ресурсов моря.

Еще одно необъяснимое решение Туркменистана - прекращение транспортировки газа через Азербайджан. Сделка по обмену природным газом была заключена между Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном в ноябре 2021 года. Соглашение предусматривает поставку Тегераном Баку 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год. Поставки начались в январе 2022 года с объема 5-6 млн кубометров в сутки. К марту того же года суточный объем прокачки газ вырос до 7 млн кубометров. В июне 2022 года Иран и Азербайджан договорились удвоить ежегодные поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через иранскую трубопроводную систему. И вдруг... Туркменистан самоустраняется от столь взаимовыгодного проекта. Почему? Логику такой позиции трудно понять.

Проект разработки нефтегазового месторождения "Достлуг" на шельфе Каспия также продвигается не без проблем. Хотя Азербайджан фактически пошел на уступку туркменской стороне для урегулирования ситуации вокруг месторождения (углеводородные ресурсы месторождения "Достлуг" должны были быть распределены между сторонами в соотношении 30% Азербайджану и 70% Туркменистану). Однако необоснованные претензии Туркменистана по статусу Каспийского моря до сих пор мешают освоению этого месторождения. Неужели в Туркменистане не понимают, что их запасы газа через 5 лет больше не будут востребованы вследствие стремительного перехода многих стран мира к "зеленой" экономике?

Недавняя информация, полученная нами из дипломатических источников, и вовсе не может вызывать ничего кроме возмущения. Как известно, в мае в Ашхабаде открылся культурно-парковый комплекс имени туркменского поэта XVIII века Махтумкули Фраги. Помимо Фраги в этом комплексе планировалось воздвигнуть памятники таких классиков тюркского мира, как Низами Гянджеви, Алишера Навои, Юнуса Эмре и других личностей, внесших особый вклад в мировое культурное наследие. Однако туркменская сторона поступила, мягко сказать, несправедливо. Так, при воздвижении памятника Фраги его высота была запланирована на уровне 60 метров, в то время как у памятников Низами и Навои этот показатель должен был составлять всего 3-4-метра. Разумеется, азербайджанская сторона отвергла такое предложение, поскольку это бы означало принижение наследия Низами. Что особо примечательно - первый памятник у входа в культурно-парковый комплекс - памятник армянскому поэту Саят-Нове. Это так называемый "комплекс величия"? В любом случае, Трудно понять этот "жест" туркменской стороны.

В свое время действия некоторых государств и лидеров арабского мира превратили его в поле противоборства. В 2022 году в Алжире прошла церемония закрытия саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) - первого с 2019 года. Тогда половина лидеров арабских государств отказалась приезжать в Алжир, что стало следствием кризиса самой идеи ЛАГ как организации. Неудивительно, что по итогам саммита не удалось найти решения по ключевым для арабского мира вопросам... Остается надеяться, что Туркменистан по-иному подойдет к солидарности в тюркском мире и сделает правильные выводы.