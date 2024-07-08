Армяно-американские военные учения: бесполезные "финты ушами" Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Армяно-американские военные учения пройдут на территории Армении в июле, сообщает армянское Минобороны.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения "EAGLE PARTNER 2024". В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса", - заявили в пресс-службе военного ведомства.

Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Цель учений - повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения, утверждают в ведомстве.

"В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах", - отметили в Минобороны Армении.

И все бы ничего, но как-то удивительно, подберу мягкое слово, выглядят военные учения американской стороны на территории страны, которая все еще является членом ОДКБ.

Да, официальный Ереван заявил о "заморозке" своего членства в ОДКБ, но начинать юридический процесс выхода из членства в этой организации в Ереване не спешат. Кроме того, в Гюмри по-прежнему расположена российская военная база. Плюс, российские пограничники до сих пор осуществляют контроль над государственными границами Армении. Да и в целом, контроль над стратегическими областями армянской экономики со стороны России остается на очень высоком уровне.

Более того, как пишет ереванское издание "Грапарак", "геополитические развития, в частности возможная смена правящих режимов США и Франции, параллельное этому вероятное фиаско Украины и, соответственно, восстановление позиций России, в очередной раз подтолкнули некогда русофоба Никола Пашиняна в объятия Владимира Путина".

Приводятся и детали очередного "финта ушами" со стороны армянского руководства.

"Возможно, Пашинян просчитал, что после победы на украинском фронте Россия "вернётся" в регион и уладит здешние проблемы. А поскольку лидеры защищающих его сверхдержав прощаются с властью, то сейчас самое время повернуться от Запада в сторону России", - утверждает армянское издание.

И на этом фоне проведение армяно-американских военных учений, да еще и на территории Армении, выглядит откровенно нелепо.

Причем, нелепо, в первую очередь, выглядит попытка США поставить на самое слабое государство региона. Складывается ощущение, в Белом Доме хаотично ищут замену Грузии, которая отказалась действовать так, как ей старались навязать в Вашингтоне и Брюсселе. Официальный Тбилиси "посмел" проводить политику, основанную на своих национальных интересах. А такого в Вашингтоне и Брюсселе не любят. Там привыкли к послушанию.

В итоге, Минобороны США объявило о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner с Грузией. Решение было принято в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения были запланированы на 25 июля-6 августа 2024 года.

"США будут продолжать сотрудничать с Силами обороны Грузии, стремясь укрепить ее способность защищать свой суверенитет и поддерживать территориальную целостность",- заключили в Минобороны США.

Эта фраза звучит, мягко говоря, нелепо. Ведь США и весь коллективный Запад не сделали ровным счетом ничего, дабы предотвратить российскую военную агрессию против Грузии в августе 2008 года. В итоге, Россия признала "независимость" Южной Осетии и Абхазии, а США и ЕС даже не ввели санкций против нее за это. И это то, о чем в Грузии никто и никогда не забудет. Что до Армении, то она вправе и дальше бегать по полю с граблями.

Совершенно очевидно, что США, как и Франция всего лишь мечтают закрепиться в регионе Южного Кавказа, используя политику "разделяй и властвуй". Очевидно же, что Армении пытаются наделить ролью страны-провокатора в нашем регионе. И совершенно прав был глава МИД Турции Хакан Фидан, который на заседании СМИД Организации тюркских государств в Шуше открыто заявил, что официальную Анкару не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном.

"Нас не устраивает несбалансированное отношение некоторых западных стран, которые открыто отдают предпочтение Армении и игнорируют озабоченность Азербайджана. Мы, как тюркский мир, хотим, чтобы этот процесс привел к успеху", - заявил Фидан.

Это справедливая и четкая позиция страны, которая не просто является членом НАТО, а имеет вторую по боеспособности армию в Альянсе.

И тут не грех вспомнить и про Шушинскую декларацию, в которой есть четкие пункты по оказанию любой, в том числе и военной помощи друг-другу, в случае нападению на Азербайджан или Турцию. Стоит вспомнить и о том, что Азербайджан, видя все эти выкрутасы Армении, которая демонстрирует готовность исполнять любой каприз любых своих новых покровителей, подписал с Китаем соглашение о стратегическом партнерстве.

Это то, что приведет к усилению геоэкономической и геополитической значимости Азербайджана в мире, попутно на старте еще обнулив результаты всех маневров Армении в американском направлении. Расклад сил на Южном Кавказе, особенно после исторических побед Азербайджана ад Арменией и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, сложился окончательно. Какие бы попытки изменить новый статус-кво не предпринимали в Ереване, Вашингтоне или Париже.