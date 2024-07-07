Землетрясение на армяно-грузинской границе

Землетрясение магнитудой 3-4 балла произошло на армяно-грузинской границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

Эпицентр располагался в 17 км к северо-востоку от села Бавра: толчки ощутили в армянских селах Сарагюх, Бархут, Казанчи и Ашоцк Ширакской области, а также в селах Сарчапет и Пагахбюр Лорийской области. Сейсмостанции зафиксировали землетрясение в 22:05 по местному времени. В эпицентре сила толчков составила 4-5 баллов.

