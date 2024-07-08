В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян думает: как заставить солдат стирать портянки?

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян провел заседание совета безопасности Армении. "В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с текущим реформированием вооруженных сил и автоматизированной единой системой управления, а также биологической безопасностью", - говорится в сухом, официальном сообщении властей.

Видимо, на самом деле обсуждали стратегический вопрос: как заставить солдат стирать портянки?

Вполне себе вопрос биологической безопасности в вооруженных силах. Под автоматизированной системой эти клоуны, видимо, имеют в виду покупку стиральных машин в военные части.