Эта страна вряд ли отменит плату за турвизы

Власти Непала из-за финансовой ситуации в стране вряд ли пойдут на отмену визового сбора для продвижения туристической привлекательности республики, однако этот вариант рассматривается в стране. Об этом заявил ТАСС представитель Совета по туризму Непала Мани Радж Ламичхане, передает Day.Az.

Отвечая на вопрос о том, планируют ли в Непале по примеру Шри-Ланки отменить плату за визы для туристов из ряда стран, включая Россию, Ламичхане указал, что это решение будет принимать правительство.

"Мы рассматриваем этот шаг, но, принимая во внимание текущую финансовую ситуацию, я сомневаюсь, что правительство огласит безвиз", - отметил он. "Я думаю, что, если мы все же примем решение о бесплатных визах, оно будет общим для всех. Мы нейтральная страна и все государства трактуем одинаково", - подчеркнул Ламичхане.

По его словам, в рамках разработанной на 10 лет программы развития туристического сектора Непала, которую планируется запустить в 2025 году, предусмотрена возможность проведения года под лозунгом Visit Nepal ("Приезжайте в Непал"), во время которого могут быть введены ряд привлекательных для туристов опций. "Например, мы можем предоставлять скидки на визы, открывать новые направления и объекты инфраструктуры", - сказал он.

Туристическую визу в Непал сейчас можно оформить как в посольстве страны перед вылетом, так и по прибытии в республику в аэропорту или других пропускных пунктах на границе. Стоимость визы на 15 дней составляет $30, на 30 дней - $50 и на 90 дней - $125.

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