Байден заявил демократам в Конгрессе США, что не намерен сниматься с выборов

Президент США Джо Байден в письме руководству демократических фракций в американском Конгрессе заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки, и выразил уверенность в победе над республиканцем Дональдом Трампом. Текст письма американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как в нем говорится, действующий хозяин Белого дома, "несмотря на спекуляции в прессе, <...> решительно намерен оставаться в [предвыборной гонке], довести ее до конца и победить Дональда Трампа". Байден утверждает, что "не закрывает глаза" на опасения, звучащие после его дебатов с Трампом. "Я могу ответить на все это четко и ясно: я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше, чем кто бы то ни было, подхожу для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году", - следует из письма президента.

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