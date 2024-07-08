Минздрав Турции направил команды медиков в провинции, пострадавшие от стихии

Министерство здравоохранения Турции направило в провинции, пострадавшие от схода селевых потоков и наводнений, семь команд Национальной спасательной медицинской службы (UMKE).

Как сообщает Day.Az, наряду с медиками, в провинции Орду, Самсун, Муш, Эрзурум, Элязыг и Агры направлены 22 машины скорой помощи.

Жертвами селей, вызванных проливными дождями, в провинциях Муш и Орду, по последним данным, стали два человека. В больницы доставлены не менее четырех пострадавших.

Под водой остались обширные посевные площади в провинциях Эрзурум и Байбурт.

Тем временем, глава правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD Окай Мемиш призвал население причерноморских провинций страны учитывать предупреждения метеорологов и местных инстанций, в особенности, в случае объявления "желтого" уровня опасности.

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