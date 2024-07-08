Безработица в Канаде подскочила до максимума

Уровень безработицы в Канаде по итогам июня вырос до 6,4%. Это максимальный показатель с января 2022 года. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет канадского Бюро статистики.

Ситуация с безработицей в североамериканской стране неуклонно ухудшается с апреля 2023 года. По итогам прошлого месяца в Канаде не были трудоустроены 1,4 млн человек.

Пик безработицы был зафиксирован в мае 2020 года. Тогда показатель составил 13,7%. Перед началом пандемии уровень безработицы в стране оценивался в 5,6%.

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