В Германии пересмотрят требования для пособия по безработице

Правящая коалиция Германии работает над ужесточением критериев для лиц, получающих пособия по безработице для граждан (Bürgergeld). Как передает Day.Az, об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В публикации отмечается, что таким образом правительство хочет побудить больше получателей пособия устроиться на работу. Например, отказ от приемлемой работы планируют наказывать повышенным сокращением выплат. Подобное хотят делать в случае, если человек устроиться на неофициальную работу.

Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до €563. Помимо граждан Германии право на получение этой выплаты имеют украинские беженцы, отмечает издание.

До этого правительство Германии дало разъяснение по поводу программы пособий по безработице для украинских беженцев, которую многие немцы критикуют, считая размер выплат чрезмерно большим.

Пособие по безработице, которое получают украинцы, "обеспечивает более эффективную интеграцию, чем выплаты по закону для лиц, ищущих убежища".

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