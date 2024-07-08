https://news.day.az/world/1673546.html Эрдоган обсудил региональные проблемы с новым президентом Ирана
Эрдоган обсудил региональные проблемы с новым президентом Ирана
Состоялся телефонный разговор Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с новоизбранным Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения стран, региональные и международные вопросы.
Турецкий лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних связей во всех сферах.
Отмечается, что Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на новом посту.
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