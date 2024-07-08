Эрдоган обсудил региональные проблемы с новым президентом Ирана

Состоялся телефонный разговор Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с новоизбранным Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения стран, региональные и международные вопросы.

Турецкий лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних связей во всех сферах.

Отмечается, что Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на новом посту.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!