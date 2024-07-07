Поножовщина в Ширване

6 июля в Ширванский ГОП поступила информация о том, что в ночное время суток местный житель Вюсал Шейдаев (1994 г.р.) получил травмы различной степени тяжести, в связи с чем был госпитализирован.

Как передает Day.Az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в нанесении вышеуказанному гражданину колото-резаных ран был задержан уроженец Гаджигабульского района Ниджат Эминов (2000 г.р.).

Правоохранителями было установлено, что случай произошел на почве возникшего между сторонами конфликта.

Расследование по данному факту продолжается.

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