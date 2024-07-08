Азербайджан обсуждает 15 инициатив в рамках повестки председательства на COP29. Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам генеральный директор COP29, замминистра энергетики Эльнур Солтанов.

"Азербайджан в рамках повестки председательства на COP29 может выступать со своими инициативами. Мы уже обсуждаем 15 инициатив, и уверен, что с точки зрения результативности и самого процесса подготовки COP29 Азербайджан внесет свой вклад и станет хорошим примером для других стран мира", - сказал Солтанов в кулуарах открытия в ADA летней энергетической школы.

Солтанов отметил, что Азербайджан как председатель COP29, должен занимать нейтральную позицию, не навязывать инициативы.

"Решения должны приниматься всеми заинтересованными странами. Переговорный процесс продолжается", - отметил генеральный директор COP29.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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