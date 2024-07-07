В Азербайджане начался месяц Мухаррам.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Богословы на основании официальных расчетов Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Министерства науки и образования Азербайджанской Республики пришли к выводу, что первый день месяца Мухаррам приходится на 7 июля по григорианскому календарю, а 10-е число месяца Мухаррам - день Ашура - на 16 июля.

Отметим, что в месяц Мухаррам траурные церемонии проводятся в связи с кончиной внука пророка Мухаммеда Имама Хусейна и членов его семьи. Они были убиты в 61-м году по календарю хиджры.

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