В Азербайджане ведутся обсуждения об открытии халяльных отелей

В Азербайджане ведутся обсуждения о выдаче сертификата "Halal Hotel" туристическим объектам после принятия нового государственного стандарта на услуги халяльного туризма.

Как сказал в понедельник Trend по этому вопросу депутат Джейхун Мамедов, данная система применяется в нескольких странах мира, передает Day.Az.

Он отметил, что страны реализуют такие проекты для привлечения большего количества туристов.

"Важным вопросом является внедрение этой системы и в нашей стране. Понятие "халяльный туризм" относится к отелям, деятельность которых соответствуют исламским принципам и правилам и обслуживающим посетителей-мусульман. Халяльные отели предлагают сертифицированные халяльные продукты питания и напитки в соответствии с исламскими правилами питания. Не допускается одновременное проживание в отеле женщин и мужчин. Внедрение этой системы и в Азербайджане привлечет больше туристов в нашу страну. Цены в таких отелях не будут отличаться от других", - сказал он.

Как сказал в понедельник Trend эксперт по вопросам туризма Рахман Гулиев, строительство отелей, работающих по халяльной концепции, предусмотрено как в столице, так и в регионах, а также любой отель может перейти на эту концепцию.

"Это создаст новый клиентский портфель в Азербайджане. Большое количество туристов, приезжающих в нашу страну из арабских стран, создаст дополнительную клиентскую базу для халяльных отелей. Это поспособствует росту числа туристов, приезжающих в Азербайджан", - сказал эксперт.

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