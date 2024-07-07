https://news.day.az/society/1673247.html В Нафталане произошел пожар
В Нафталане произошел пожар
В Нафталане на территории теплично-парникового комплекса возник пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, на территории одноэтажного административного здания общей площадью 1000 м² частично сгорело содержимое одного помещения площадью 50 м², из-за высокой температуры расплавилась пластиковая обшивка потолка.
Остальная часть здания была защищена от огня, возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.
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