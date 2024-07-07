https://news.day.az/society/1673277.html Синоптики предупреждают
Синоптики предупреждают
Синоптики рекомендовали населению не находиться долго на открытом воздухе на фоне ожидаемой жары в Баку и на Абшеронском полуострове.
Как передает Day.Az, об этом говорится в медико-метеорологическом прогнозе Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, на Абшеронском полуострове 8 июля ожидается преобладание слабых ветров и застойная погода в отдельные часы, вызванная жарой дискомфорт, что в целом неблагоприятно для метеочувствительных людей.
"Не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе во второй половине дня", - отметили в ведомстве.
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