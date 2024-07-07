Министерство обороны представило еженедельный обзор

Президенты Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана посетили первый жилой комплекс и мечеть Ашагы Говхар Ага в Шуше, совершили прогулку по городу - ФОТО - ВИДЕО

5 июля 18:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 332