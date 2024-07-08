Создается Международный консультативный комитет COP29

Завершается работа по созданию Международного консультативного комитета COP29, состоящего из ряда авторитетных иностранных представителей.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Самир Нуриев 8 июля на пятом заседании комитета.

Коснувшись открытости Азербайджана к сотрудничеству в борьбе с изменением климата как с государствами, так и с неправительственными организациями, мозговыми центрами, он подчеркнул, что завершается работа по созданию Международного консультативного комитета COP29, состоящего из ряда авторитетных иностранных представителей.

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