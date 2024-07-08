Литва просит Еврокомиссию выделить средства на укрепление границы с РФ

Литва обратилась с просьбой к Еврокомиссии (ЕК) о выделении финансовых средств на укрепление границы с РФ, которая одновременно является внешней границей Евросоюза. Об этом сообщило МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Укрепление границы с Россией протяженностью 275 км является нашим приоритетом. Большая часть инфраструктуры для наблюдения за границей нуждается в модернизации. Затраты на это составят €16 млн", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Агне Билотайте.

Вильнюс рассчитывает получить €13,7 млн от ЕК. Подсчитана также стоимость обновления систем пограничного контроля на период до 2030 года. Она составит €65 млн. "Рассчитываем на дальнейшую помощь Еврокомиссии в решении этого важного вопроса", - отметила Билотайте.

В 2023 году ЕС направил Литве €9,3 млн. Они были вложены в обновление систем контроля на всем протяжении границы Литвы с Белоруссией, которая также является внешним рубежом ЕС.

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