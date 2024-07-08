Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное с Турцией Соглашение о сотрудничестве

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере природного газа между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики""

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соглашение было подписано 14 мая 2024 года в Стамбуле.

После вступления в силу Соглашения о сотрудничестве, указанного в настоящем указе, министерство экономики Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о сотрудничестве.