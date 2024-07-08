https://news.day.az/politics/1673541.html Новый глава ИВ Гусарского района представлен коллективу
Новый глава ИВ Гусарского района представлен коллективу
Сахир Полад оглу Мамедханов, назначенный распоряжением Президента Азербайджана главой исполнительной власти Гусарского района, 8 июля был представлен коллективу помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым на мероприятии с участием представителей общественности района.
Как сообщает Day.Az, выступая на мероприятии, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.
С.Мамедханов поблагодарил за оказанное ему доверие.
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